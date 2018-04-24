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تأجيل محاكمة 170 متهمًا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية لـ29 أبريل

قضايا وحوادث

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قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلاميًا بـتصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 29 أبريل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

وذكر أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدًا لاستهدافها.



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