سر صدمة منى الشاذلي بعد رؤيتها شقيق محمد صلاح داخل الاستوديو

أحمد عادل شعبان
عبرت الإعلامية منى الشاذلي عن صدمتها من رؤية "نصر" شقيق اللاعب المصري محمد صلاح داخل الاستوديو الخاص بها .
وقالت "منى" أثناء تقديمها لبرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" :"فيه معانا حد في الجمهور بس متتخدعوش .. أنا في الأول افتكرته محمد صلاح شخصيا لو بصيتوا هتلاقوه هو محمد صلاح لكنه أخوه ".
وعلق "نصر" - شقيق صلاح - قائلًا: "أنا في الكورة مش أوي زي أخويا " .. فسلمته "منى الشاذلي" جائزة أفضل رياضي ليسلمها لشقيقه.
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