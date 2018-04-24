هذه حقيقة منع مكبرات الصوت في رمضان

أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه لم يصدر قرار بمنع مكبرات الصوت في رمضان بتاتًا، وأنه لم يصرح بهذا مطلقًا.
وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية أجراها بفضائية "ltc"، اليوم الإثنين، أننا لابد وأن نخرج من رمضان ونحن مغفور لنا، متابعًا: من الذي قال بمنع مكبرات الصوت، ومنع الآذان، ولا يوجد عاقل ولا مسلم ولا مسيحي ولا بوذي يمنع الآذان.
وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن الصلاة للمصلين، والآذان وإقامة الصلاة لا يمكن إلا أن تكون من خلال مكبر الصوت، أما الصلاة فإذا كان هناك مصلين خارج المسجد هناك إلزام وضرورة على من إسماعهم، أما أبعد من ذلك فلابد من نقطة نظام". والمتضرر عليه أن يذهب لإمام المسجد، أو إدارة المساجد يذهب ويتوجه بشكواه لمديرية الأوقاف.