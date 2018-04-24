» حقيقة حقن البطيخ بمادة تسبب السرطان

24 أبريل 2018 - 12:11 ص

أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المجلس القومي للبحوث سابقًا، إنه يوجد اتجاه لترويج الشائعات لكي يظل المواطنين في قلق دائم، مشيرًا إلى أنه خلال 4 أيام روج لشائعتين الأولى هي حقن "الموز" بمرض الإيدز، وناشر هذه الشائعة يخرف، متابعًا أن الغريب أنك تجد الكثير من المواطنين على صفحات السوشيال ميديا يصدقون تلك الشائعات ويقومون بنشرها، والثانية هي المتعلقة بالبطيخ وحقنه في إسرائيل بمرض السرطان.



وأوضح "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية أجراها بفضائية "ltc"، يوم الإثنين، أن مثل هذا الكلام "عيب" متسائلًا: "وأنا هعدي على كل زرع البطيخ لحقنه".



وكشف الناظر، أن مصدر هذه الشائعات هم جهتين الأولى "جهات هدفها إقلاق الناس، أما المجموعة الثانية هي صفحات تجارية عبر الفيس بوك تريد إثارة الجمهور لجلب المزيد من المشاركات والإعلانات، مستكملًا:" البطيخ زي الفل".

