النقض تؤيد إدراج مستشار "مرسي" في الكيانات الإرهابية

22 أبريل 2018 - 02:41 م

قضت دائرة الأحد"ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال برفض الطعن رقم 6 لسنة 87 ق والمدرج بقوائم الكيانات الإرهابية برقم 10 لسنة 2017 المقدم من مستشار الرئيس المعزول عبد الله شحاتة و 12 متهمًا آخرين في وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية وقررت تاييد حكم الجنايات بالإدراج علي قوائم الإرهاب.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة أدرجت 22 متهما، من بينهم عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية» على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات فى القضية رقم21942 لسنة2015 جنايات قسم الجيزة والمقيدة برقم 132 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.