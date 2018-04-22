"مرتضى" لوزير الشباب: "تعالي راجل لراجل"

22 أبريل 2018 - 02:30 م

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا حادًا على المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة خلال جلسة الطعن على قرار الأخير بتعيين لجنة مالية للاشراف على النادي.

وقال مرتضى، "أبعد يا خالد يا عبد العزيز عن النادي وتعال راجل لراجل".

وأصدرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قرار بتأجيل الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز لجلسة 29 إبريل الجاري.

وتواجدت قوات الأمن بشكل مكثف حول مجلس الدولة حتى لا تنشب أي أزمة أو اشتباكات.