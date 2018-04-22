15مليون جنيه مشروعات جديدة بقرية "جمجرة"

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم اجتماعًا مع مسئولي شركة نستلة لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لمواطني قرى جمجرة وكفر الأربعين بمركز بنها حيث ناقش المحافظ مع الحضور تطوير ورصف طريق مدخل قرية جمجرة بطول بتكلفة 15 مليون جنيه وتبطين ترعة السنيتي حيث وجه المحافظ تعليماته للجهاز التنفيذي بالتنسيق وعمل محضر انضمامي بالطريق للتأكد من الإنتهاء من جميع المرافق وإخطار الشركة بالبدء في التنفيذ بمجرد الانتهاء من المحضر

كما ناقش عشماوي مع مسئولي الشركة تنفيذ مبادرة للكشف عن فيروس سي للإعلان عن جمجرة خالية من فيروس سي ويهدف المشروع إلى فحص 5 آلاف مواطن كما أصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الشركة للبدء في تنفيذ الحملة في أقرب وقت ممكن .

كما ناقش عشماوي مع الشركة إنشاء مركز شباب لقرية كفر الأربعين وجمجرة على مساحة 1100 م2

وجاء الاجتماع بحضور رئيس مدينة بنها ومديرى مديريات الرى والشباب والرياضة والصحة والطرق