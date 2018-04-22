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"تويتر" يغلق حساب وكيل أعمال "صلاح" بسبب أزمة "الجبلاية"

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صلاح

كلوب

جول

قامت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بإغلاق الحساب الشخصي لـ" رامي عباس" وكيل أعمال اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بعد تقديم مئات الآلاف شكاوى ضده على خلفية تصريحاته حول وجود أزمة بين اتحاد الكرة واللاعب.

يذكر أن رامي عباس صرح من خلال حسابه على "تويتر" بوجود أزمة بين "الجبلاية" ومحمد صلاح، بسبب أمور تسويقية، استشعر آلاف المصريين الخطر من الفتنة التي حاول الوكيل الكولومبي أن يحدثها في صفوف المنتخب الوطني خاصة وأن نجم ليفربول هو أهم لاعبي الفراعنة.

كما تحدث الوكيل بطريقة غير لائقة وكذلك خطاباته مع اتحاد الكرة المصري، وشعر البعض أنه يحاول الوقيعة بين الاتحاد والمنتخب ونجم ليفربول ما يهدد بأن يخرج صلاح عن تركيزه في المنتخب الذي يستعد لنهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وتقدم الآلاف بشكاوى لإدارة تويتر العالمية، بسبب طريقة وتصريحات رامي عباس، ما جعل الشركة تقرر إيقاف الحساب وإغلاقه مؤقتاً لحين مراجعة الشكاوي المقدمة ضده.


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