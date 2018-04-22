  • الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:03 م
بحث متقدم
النني

بث مباشر.. مباراة أرسنال ووستهام

منير جمعة

الجماعة الإسلامية يقودها "تيار جبان"

احمد ماهر

حوار إنسانى بين ماهر ونجله حول المراقبة الأمنية

رفاعي طه

إيران أقامت حراسة خاصة لمؤسس الجماعة الإسلامية

رسائل إلى السيسي للمطالبة بالإفراج عن شوكان

الخارجية عن جائزة اليونسكو لـ"شوكان": إرهابي

السجن

تأييد السجن 5 سنوات للمتهمين بـ"خلية الإسكندرية"

ارشيف

10 معلومات عن "مدرب" الزمالك الجديد

صلاح

مفاجأة من ليفربول لـ"صلاح" قبل التتويج

الدكتور محمد نور فرحات

"لمن كان صوتك بالرئاسية"؟.. هكذا رد نور فرحات

صورة الخبر

تفاصيل مكالمة الرئيس "السيسى" مع "ماكرون"

قيادي إخواني :

الجماعة الإسلامية يقودها "تيار جبان"

الحياة السياسية

منير جمعة
منير جمعة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

عمر عبد الرحمن صدمني بهذا الأمر.. قبل وفاته

#

«الجماعة الإسلامية» تحت قصف الخارج بسبب «الرئاسية»

#

قيادي بالجماعة الإسلامية : "عرابي زي بتوع التكفير"

#

سر قتل الشباب داخل معسكر الإسلاميين

الجماعة الإسلامية

منير جمعة

تيار جبان

شن منير جمعة القيادي الإخواني وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين  هجوما علي الجماعة الإسلامية ، وأنها تخضع الآن إلي تيار جبان وهو الذي يتولي قيادتها ويرسم سياستها ، بحسب قوله.

وأضاف جمعة علي حسابه اشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  أنه منذ أربع سنوات والجماعة الإسلامية يتنازعها تياران واضحان جدا لكل متابع  اليوم- وفي توقيت حاسم - انتصر أشدهما جبنا .

من جانبه رد أحد المعلقين يحمل حساب  محمد شحاته إن لم يكن هذا وقت التمحيص فمتى يكون.

فيما علق حساب أحمد حامد يعني قصد حضرتك ان الطرفين جبناء لأنك قلت أكثرها جبنا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. قتلى وجرحى جراء إطلاق نار داخل مطعم
» إلهام شاهين لـ"فجر السعيد": "الجمال مش حقن النفخ"
» كشف لغز سرقة فيلا إعلامي شهير
» اليوم.. الذهب يتراجع 4 جنيهات
» مفاجأة حول الرواتب والحد الأدنى للأجور
» وصية سيدة لزوجها قبل وفاتها بالسرطان
» مؤشرات البورصة ترتفع في تعاملات اليوم
» حجم جسمك له علاقة بالإصابة بأمراض القلب
» رؤيا الأم المتوفاة عارية فى المنام
» 4 أمور تدل على ذكاء طفلك
» القنوات الناقلة لجائزة أفضل لاعب في "البريميرليج"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب