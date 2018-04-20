» القرموطي يتسبب في إحالة مذيعة ماسبيرو للتحقيق

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كشف الإعلامي جابر القرموطي، إنه تم إحالة المذيعة في إذاعة الشباب والرياضة نتصار غريب الى التحقيق، بسبب إجراء مداخلة هاتفية معه في برنامجه حول اختفاء تمثال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من بهو مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو".

وانتقد "القرموطي"، في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، إحالتها للتحقيق بسبب مداخلة، مشددًا على أن القضية ثقافية وليست قضية سياسية.

وطالب القرموطي المسئولين بإظهار التمثال إذا كان موجودًا، معقبا: "هاتوا التمثال واحدفونا بيه".

وتابع: "أنا بس صعبان عليا إحالتها للتحقيق علشان عملت مداخلة".


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