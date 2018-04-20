إحالة مذيعة في ماسبيرو للتحقيق لهذا السبب

20 أبريل 2018 - 02:59 ص

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أنه تم إحالة "انتصار غريب" المذيعة في إذاعة الشباب والرياضة للتحقيق، بسبب إجراء مداخلة معه في برنامجه عن اختفاء تمثال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من بهو مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو".



ووجه "القرموطي"، في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، انتقادات شديدة لإحالتها للتحقيق بسبب مداخلة، مشددًا على أن القضية ثقافية وليست قضية سياسية، داعيا المسئولين إلى إظهار التمثال إذا كان موجودًا، معقبا: "هاتوا التمثال واحدفونا بيه".

