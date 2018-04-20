» تفاصيل إحباط تهريب مخطوطة فلسطينية نادرة بالمطار

20 أبريل 2018 - 01:26 ص

أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، تهريب مخطوطة فلسطينية نادرة يزيد عمرها على مائتي عام.



وقال مصدر أمني في المطار، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن السلطات أحبطت تهريب المخطوطة، دون أن يحدد الجهة المهربة إليها وكيفية محاولة التهريب.



وأوضح المصدر، أن لجنة عليا من وزارة الآثار وخبراء مختصين، رأت أن الخريطة الورقية بحجم 43 سم ×37 سم، تخص دولة فلسطين وتحمل تاريخ 1800م باللغة الألمانية.



وأضاف أنها تعتبر من المخطوطات النادرة، دون تفاصيل أكثر عن المخطوطة.

