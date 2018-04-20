تطورات جديدة بشأن أزمة رئيس تحرير "المصري اليوم" السابق

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المصريون ـ متابعات

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قرر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، مساء الخميس، إخلاء سبيل الكاتب الصحفي محمد السيد صالح رئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم» السابق، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في قضية نشر أخبار وبيانات وتقارير إخبارية غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى محمد السيد صالح الاتهام بنشر صحيفة «المصري اليوم» أخبارا وبيانات غير صحيحة، وقت أن كان يترأس تحريرها.
هذا وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل 8 صحفيين بـ«المصري اليوم» من سراي النيابة، في ختام جلسة التحقيق معهم، والتي أجريت على خلفية ما جاء بعدد من البلاغات التي تلقتها النيابة ضد الصحيفة.

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