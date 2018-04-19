» أول تعليق لشيرين عبدالوهاب عقب وفاة والدها

19 أبريل 2018 - 12:20 ص

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن موعد تلقيها العزاء في وفاة والدها، بمسجد المشير في منطقة التجمع بالقاهرة.

وقالت الفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام في أول تعليق لها عقب وفاة والدها:" يأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وتابعت:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز الحاج سيد محمد عبد الوهاب، وسيقام العزاء يوم الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.. نسألكم الدعاء".

يُشار إلى أن والد الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد وافته المنية، صباح أمس الثلاثاء، وتم تشييع جثمانه من مسجد الحصري بمدنية السادس من أكتوبر.