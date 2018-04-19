  • الخميس 19 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:40 ص
بحث متقدم
مصطفي الفقي

"الفقي": الأزمة السورية لن تنتهي إلا بهذا التوافق

منافذ سلع بالمنيا

مفاجأة في الأسعار قبل رمضان

مريم عبد السلام

محام الضحية مريم يكشف تفاصيل تعرضه للتهديدات

ترامب

100 مرشح مسلم ضد ترامب في الانتخابات المقبلة

السفير معصوم مرزوق

«معصوم مرزوق» يكشف تفاصيل تأسيس حزب جديد

فتحي سرور بروب المحاماة

رجال مبارك يدافعون عن الإخوان أمام المحاكم

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

أبرز أزمات حكومة «شريف إسماعيل»

علاء الأسواني

معظم المعارضة بالخارج شرفاء.. وهؤلاء هم المرتزقة

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي

هذا ما طلبه «ترامب» من مصر بشأن سوريا

لقاء وزير الأوقاف بالباحث الذي وبخه

غضب أزهري من توبيخ وزير الأوقاف لباحث الماجستير

الخارجية الفرنسية: "حفتر" بحالة جيدة

عرب وعالم

خليفة حفتر
خليفة حفتر

أخبار متعلقة
#

تقرير سري للمخابرات الفرنسية عن هجمات سوريا .. هذا ما كشفه

#

الكشف عن تطورات جديدة بشأن وفاة "حفتر"

#

باريس: موسكو تقرر طرد أربعة دبلوماسيين فرنسيين

#

"شكري" يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية هذا الأمر الهام

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات العاصمة باريس، وأن حالته أفضل.

ونقلت قناة "العربية" عن إذاعة فرنسا الدولية، تصريحات وزير الخارجية التي تمثل أول إعلان رسمي فرنسي عن الوضع الصحي للمشير خليفة حفتر.

وقال لودريان أمام لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الفرنسي:" إن حفتر يتلقى العلاج بمستشفى عسكري في باريس وحالته أفضل، ولم يدل بتفاصيل أخرى".

وانتشرت أنباء عن إصابة حفتر بجلطة دماغية وأنه في وضع صحي سيء بمستشفى في العاصمة باريس، كما أشارت تقارير أخرى إلى أنه لن يكون قادرًا على تأدية مهامه وهو ما شجّع على التكهنات بشأن قيادة الجيش الليبي من بعده.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قوات بشار إذ ترهب فريق التحقيق الأممي

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لشيرين عبدالوهاب عقب وفاة والدها
» الخارجية الفرنسية: "حفتر" بحالة جيدة
» وفاة نجل أحمد رمزي في لندن
» محمد صبحي: هؤلاء ضحكوا على "البرادعي"
» «بوتين» يُهدي«الأسد» كأس العالم مجانًا
» الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام «المقاولون»
» السودان يُصعد دوليًا.. ومصر تلتزم الصمت
» بكاء ورعب.. جنود إسرائيليون يروون تفاصيل محاولة اقتحام غزة
» بالفيديو.. الإسماعيلي يتخطى المقاصة بثنائية
» بالفيديو والصور.. حريق ضخم بسوق العبور
» نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشهر المقبل

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر