مفاجأة في الأسعار قبل رمضان

19 أبريل 2018 - 12:01 ص

أكد محمد سويد، مستشار وزير التموين، أنه من المقرر تخفيض أسعار عدة سلع أساسية في شهر رمضان كالزيت والسكر والسمن بنسبة تصل إلى 20%.

واوضح "سويد" في حوار مع برنامج "بين السطور" المذاع على قناة "اون لايفط :" انه ستيم طرح 17 ألف طن من اللحوم السودانية في المجمعات الإستهلاكية بسعر 85 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الدواجن يصل إلى 17 جنيه".

وأضاف:"معرض "أهلا رمضان" ينطلق يوم 10 مايو القادم بأرض المعارض بمدينة نصر"، موضحًا أن المعرض يستهدف يوميًا مليون زائر.

وأوضح أن القطاع الخاص سيستمر بالمعرض حتى يوم 16 مايو، بينما سيستمر القطاع الحكومي من خلال شركاته بالتواجد في المعرض حتى 31 مايو.

ووجه رسالة إلى المواطنين: "متقلقوش.. إحنا منظمين وعندنا خطة لتغطية المحافظات خلال شهر رمضان".