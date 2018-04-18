محام الضحية مريم يكشف تفاصيل تعرضه للتهديدات

18 أبريل 2018 - 10:55 م

كشف الدكتور عماد أبو حسين، محامي أسرة مريم ضحية الاعتداء العنصري في لندن، عن انه تلقى رسال تهديد في منزله لدفاعه عن مريم ، مشددا على تمسكه بالدفاع في القضية .

وقال "ابو حسين في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"إنه متمسك بالدفاع في قضية مريم رغم التهديدات التي تلقها، منوها الى أن الشرطة البريطانية طلبت منه مغادرة المنزل بعد التهديدات.

واضاف: "طلبت من الشرطة البريطانية تأمين أسرة مريم إلا أنها رفضت"، مشيرا إلى أن أسرة مريم تنتظر تقرير الطب الشرعي.