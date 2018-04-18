«الديهي»: إلغاء الدعم يحقق العدالة والترشيد في الاستهلاك

18 أبريل 2018 - 09:52 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في مصر قام بالتأثير فقط على من يمتلكون سيارات، موضحًا أن منهج الحكومة في رفع الدعم هو توصيل الدعم لمستحقيه.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الثلاثاء، أن ارتفاع سعر البنزين قضى على التكدسات المرورية، قائلاً: "لما البنزين سعر ارتفع مبقاش كل واحد يروح تتفسح بعربيته كل شوية".

وأوضح أن إعادة منظومة الدعم بشكل حقيقي يصب في صالح الطبقات الفقيرة، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف الكثير من فئات المجتمع ببرامج وحزم اجتماعية.

وأكد أن إلغاء الدعم يحقق العدالة والترشيد في الاستهلاك.



