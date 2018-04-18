الإمارات تعلن إلغاء «مهرجان دبي»

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أعلنت إدارة مهرجان دبي السينمائي، عن أنها ألغت الدورة الـ15 من المهرجان التي كان مقررًا لها أن تقام هذا العام.

وأكدت إدارة المهرجان، أن الجهة المنظمة لمهرجان دبي السينمائي ستجري تغييرات "هيكلية" على المهرجان، حسب الموقع الرسمي للمهرجان.

وقالت إدارة المهرجان "تتغير صناعة الأفلام بسرعة، وكذلك نحن، أعلنت الجهة المنظّمة لمهرجان دبي السينمائي الدولي عن تبني آلية عمل جديدة وإجراء بعض التغييرات الهيكلية".

وأضافت إدارة المهرجان أنه "بناء على هذا التوجه سينظم المهرجان كل عامين وسيشهد العام 2019 تنظيم دورته الـ15".

وأكد رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، جمال الشريف، أن المهرجان على مدار 14 عامًا أصبح "أهم وأكبر صناع ونجوم السينما العربية والعالمية، ووضع دولة الإمارات بل ومنطقة الخليج العربي بقوة على خارطة واحدة من أهم الصناعات التي عرفها الإنسان في تاريخه الحديث وهي صناعة السينما".

وعن الإستراتيجية الجديدة التي تنوى إدارة المهرجان التعامل بها، أعلن الشريف، أن المهرجان يعمل على "تطوير في آليات العمل ستعظم من قدرة المهرجان على رفع مستوى مساهمته دفع معدلات الامتياز في هذه الصناعة المهمة محلياً وإقليمياً، وستمكنه من توسيع دائرة اختياراته للأعمال المشاركة وتمنحه الوقت الكافي لعقد الشراكات بأسلوب مدروس تأكيدا على الدور المحوري الذي استهله المهرجان".

وعقدت 14 دورة من مهرجان دبي السينمائي آخرها كان العام الماضي، وعرض أكثر من 2000 فيلم، منها 500 عمل سينمائي عربي، ومول المهرجان أكثر من 140 فيلما، ومنح 200 جائزة ضمن مسابقة المهر المرموقة لصانعي الأفلام العرب الموهوبين.


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