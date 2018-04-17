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رئيس جامعة بنها يتلقي أوراق 11 مرشحا لمنصب عميد طب بنها

قبلي وبحري

الدكتور السيد القاضي
الدكتور السيد القاضي

علي إسماعيل

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بنها

تلقي الدكتور السيد القاضى رئيس الجامعة، أوراق ترشيح 11 من أساتذة كلية الطب، للترشح لمنصب العميد .

وقامت اللجنة التي يرأسها رئيس الجامعة بفحص أوراقهم، وتأكدت أن الأوراق مستوفاة من الناحية القانونية، وأعلنت اللجنة أن أساتذة الكلية الـ 11 هم، الدكتور حسام عبدالعظيم، والدكتور خالد مصلحى، والدكتور حمزة قابيل، والدكتور عوض العبد، والدكتور محمد عبدالسلام  والدكتور محمد شندى، والدكتور رضا البدوى، والدكتورة إيمان البيطار، والدكتور أحمد ابوطالب، والدكتور مصطفى القاضى، والدكتور محمد منتصر .

وقررت اللجنة فتح باب الطعون على الأسماء المرشحة لمدة يوم واحد، وهو بعد غدا الأربعاء، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، على ان تقدم الطعون إلى مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وقال الدكتور القاضى رئيس اللجنة أن قيادة الجامعة حريصة على اختيار عمداء الكليات الشاغر بها منصب العميد فى أسرع وقت ممكن، وفقا للمعايير المحددة وبمنتهى الحيادية وبعيدا عن الأهواء والميول الشخصية .


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