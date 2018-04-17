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لخلافات مالية ..

حبس كهربائي أشعل النيران في محل موظف بالقليوبية

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

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قرر رئيس نيابة قليوب حبس كهربائي 4 ايام علي ذمة التحقيق لاتهامه يأشعال النيران في محل موظف بسبب الخلافات مالية.

كان قد تلقى الرائد أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب، إخطارا  بنشوب حريق بناحية عزبة أبو سعده ميت حلفا– دائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين إخماد الحريق، وتبين نشوب الحريق بمحل بقاله على مساحة 12 مترا مربعا تقريبًا ملك المدعو "هشام. ا" 45 سنة، موظف بالهيئة العامة للتصنيع .

وأتت النيران على محتويات المحل بالكامل، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبسؤال مالك المحل اتهم المدعو عبدالله. ف 38 سنة كهربائي بإشعال النيران في المحل خاصته، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما لقيام ابنه المدعو محمد. ه 25 سنة، باقتراض مبلغ مالى 2000 جنيه من المتهم ولم يسدده .

وبسؤال زوجة مالك المحل المدعوه زينب. ع 37 سنة، ربة منزل قررت أنها حال تواجدها بشرفة المنزل  شاهدت المتهم حال سيره أمام المحل قبل اندلاع الحريق بحوالي ربع ساعة .

وباستهداف المتهم تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف قيامه بإشعال النيران بالمحل عن طريق إلقاء زجاجة مولوتوف داخله، وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بينه وبين نجل المبلغ .

تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8097 جنح مركز قليوب لسنة 2018م، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.


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