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تغريم أحمد شوبير 20 الف جنيه لهذا السبب

قضايا وحوادث

الكابتن أحمد شوبير
الكابتن أحمد شوبير

المصريون ووكالات

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قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة بتأييد الحكم بتغريم أحمد شوبير 20 ألف جنيه لصالح حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة الأسبق ونقيب الإعلاميين –نقابة تحت التأسيس- والزامه بالمصاريف الجنائية ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وكان أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، وكيلا عن حمدى الكنيسى، قام برفع دعوى قضائية ضد الإعلامى أحمد شوبير،بسبب ما علق به الأخير من كلمات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، حرف خلالها تصريحات الكنيسي خلال لقائه بقناة الأهلى، مدعيا على غير الحقيقة بأنه يتهم أحد رموز النادى الأهلى وهو الراحل كابتن صالح سليم بأنه السبب وراء تعرضه للتزوير فى انتخابات رئاسة “الأهلى” عام 1996.
وتداولت الجنحة بالجلسات؛في جلسة 22/1/2018 أصدرت محكمه جنح العجوزه حكما قضى منطوقة بتغريم أحمد عبدالعزيز شوبيرعشرين ألف جنيه وإلزامه بان يؤدى للمدعى بالحق المدني “حمدى الكنيسى”، مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصروفات الجنائية والمدنية.
وتم استئناف هذا الحكم من قبل شوبير لجلسه 10/3/2018امام محكمه جنح مستأنف العجوزه وقيد الاستئناف برقم 3618 لسنه 2018 جنح مستأنف شمال الجيزة وتم حجز الاستئناف للحكم لجلسه 14/4/2018 حيث أصدرت محكمه جنح مستأنف العجوزه حكما قضى منطوقة :”حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصاريف الجنائية ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة “.

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