وزير شؤون مجلس النواب يكشف عن مرتبات الوزراء

وأوضح "مروان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أنه لن يكون هناك أي أعباء مالية إضافية بعد تقنين راتب الوزير.

وأضاف أن معاش الوزير سيكون 33 ألف جنيه حتى لو استمر الوزير في منصبه سنة واحدة، لأنه يستقيل من عمله الذي كان مصدر دخله الأساسي، وبالتالي يتأثر معاشه تأثرا شديدا جدا لذلك تم تحديد هذا المبلغ، فضلا عن أن العمل بالحكومة يمنع أي دخول أخرى خلال العمل بالوزارة.



