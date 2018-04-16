بالتواريخ.. موعد مواجهات الأهلي في أفريقيا

16 أبريل 2018 - 02:33 م

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الأفريقي حتى النهائي عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي بالمجموعة الأولى مع كل من "تاون شيب رولرز البوتسواني، كمبالا سيتي الأوغندي"، على أن يستهل الأهلي مشواره في المجموعة بمواجهة الترجي بالقاهرة في التاسعة مساء 4 مايو المقبل.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من السنغال بقيادة مالانج دييدهيو ويعاونه كل من جبريل كامارا والحاجى ماليك سامبا.

ويحاول الأهلى فى الوقت الحالى إقامة المباراة على استاد القاهرة ومنع نقلها لبرج العرب لتفادى إجهاد اللاعبين مثلما حدث فى النسخة الماضية.