» الحديد يتراجع 450 جنيهًا

16 أبريل 2018 - 02:24 م

تراجعت أسعار الحديد اليوم الاثنين مجددا بواقع 450 جنيهًا للطن ليسجل حديد عز 12 ألفًا و528 جنيهًا للطن، مقابل 12790 منذ 10 أيام.

وتراجع سعر حديد المراكبى إلى 12350 جنيهًا، مقابل 12675 جنيه، بتراجع قيمته 325 جنيهًا في الطن، وحديد المصريين إلى 12500 جنيه، مقابل 12850 جنيها في بداية الشهر.

وانخفض حديد الجارحي بقيمة 300 جنيه في الطن ليسجل 12450 جنيها، مقابل 12750 جنيهًا، وتراجع سعر حديد طنطا إلى 12250 جنيهًا، مقابل 12600 جنيه، بانخفاض 350 جنيهًا خلال 10 أيام.

وتراجع سعر طن الحديد في شركتي قوطة وسرحان إلى 12250 جنيهًا مقابل 12700 جنيه، بانخفاض 450 جنيهًا في الطن.

وسجل طن الحديد 12350 جنيهًا في شركتي مصر ستيل والكومي، بانخفاض 250 جنيهًا.