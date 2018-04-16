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تعلق ناري لـ"آمنة نصير"على إنشاء المجلس القومي للرجل

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آمنة نصير
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أكدت  النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، عن رفضها لمقترح مشروع قانون إنشاء قومي للرجال، معتبرة أنه فكرة تريد أن تحصل على شو إعلامي فقط.

وقالت  "نصير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الإثنين، إن إنشاء مجلس قومي للمرأة جاء كون المرأة مظلومة دائمًا، ليس في الإسلام بل في المجتمعات، معتبرة أن هذا المجلس سيعطي الرجل مزيدًا من الجبروت في ظلم المرأة.

وأضافت أنه عند طرح أمرا جديدا يجب أن يكون له فائدة، مضيفة أن الأمر مجرد فرقعة إعلامية.


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