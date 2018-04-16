«النديم» يفوز بجائزة العفو الدولية لحقوق الإنسان

16 أبريل 2018 - 02:13 م

حصل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب على جائزة منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان لعام 2018 والتى تقوم المنظمة بتقديمها فى ألمانيا سنويا.

جدير بالذكر أن "النديم" يهتم بتقديم برنامج العلاج والتأهيل النفسي قصير وطويل المدى للناجين من التعذيب من المصريين وغير المصريين، بدون تمييز، وبغض النظر عن الجنس أو الدين أو العمر ويقوم بعمل التقارير الطبية النفسية والعضوية لمن يرغب، ويقدم خدمة الاستماع والإرشاد للنساء ضحايا العنف، وعرضهم على الطبيب النفسي، وتقديم خدمة العلاج والتأهيل النفسي لحالات العنف الأسري أو المجتمعي عند الحاجة إليه.

ويتلقي "النديم" الشكاوى العاجلة من النساء عبر خط ساخن يعمل طوال اليوم، بالتعاون مع المنظمات المحلية التي تقدم الخدمات القانونية والاجتماعية للنساء سعيا وراء تكامل الخدمة للمتضررات من العنف.