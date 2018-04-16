نجمة عالمية تتمنى لقاء "صلاح"

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أعربت النجمة الدنماركية كارولين فورنياكي، المصنفة الثانية عالميًا بين رابطة محترفات التنس، عن إعجابها الشديد باللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي متمنية رؤيتها له قريبا.

ووصفت "فورنياكي" "صلاح" بأنه "من أفضل اللاعبين بالعالم حاليًا"، وفقا لتصريحاتها مع "سكاي نيوز".

وأضافت "صلاح" يستحق الكرة الذهبية، وأنا في غاية السعادة لتأهل فريقي المفضل لنصف النهائي".

يذكر أن محمد صلاح يعتلي قمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفًا، وكان ليفربول حجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة بعد فوزه الكبير على مانشستر ستي بنتيجة 5-1.


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