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أورمان المنيا تخصص 375 ألف جنيه للأيتام والفقراء

قبلي وبحري

مساعدات دار الاورمان
مساعدات دار الاورمان

جمال زكى

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الايتام

محافظة المنيا

مساعدات مالية

دار الاورمان

خصصت اليوم  دار الأورمان 375 ألف جنيه للأيتام والمطلقات ومحدودى الدخل لمساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة أو  تزويج الفتيات الأيتام.

وكان قد  قام اليوم  الاثنين،  محمد عبدالفتاح، السكرتير العام لمحافظة المنيا، شيكات لـ 20 من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، بقيمة 10 آلاف جنيه للشيك الواحد، وكذلك  25 قرض حسن، بقيمة 7 آلاف جنيه، مقدمة من جمعية الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل، والمطلقات، والمعاقين، لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء والأيتام ومحدودي الدخل من أبناء محافظة المنيا.

من جانبه قال سيد الشوربجى، مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا، إن الحالات المستفيدة تم اختيارها بعد إجراء بحث اجتماعي تمَ بالتعاون مع التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك لبيان مدى احتياجاتهم وظروفهم المعيشية وتحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعي.

 



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