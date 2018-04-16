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إخلاء سبيل 22 ماليزيا لاتهامهم بالنصب على البنوك بالغردقة

قبلي وبحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حسن حمدان

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الفضاء

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قررت نيابة الغردقة الجزئية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل 22 ماليزيا وتايوانيا ومصريين، من سراى قسم شرطة ثان الغردقة، بعد انتهاء التحقيقات لاتهامهم بالنصب على عملاء بنوك ماليزية.

تعود تفاصيل الواقعة عند ووردت معلومات للأجهزة الأمنية من مدير الأمن الداخلي لمنتجع الجونة السياحى بالغردقة، تفيد تواجد 25 شخصا داخل فيلا بمنتجع الجونة السياحى منذ أكثر من 20 يوما جميعهم من ماليزيا، بينهم آخر من تايوان، ومصريان، وتبين أنهم دخلوا الجونة بجوازات سفر فردية، وقاموا بالسكن في الفيلا.

وتبين أنهم يستخدمون "كول سنتر" خاص بأحد البنوك في ماليزيا والرد على عملاء البنك ومعرفة الأرقام السرية لكروت الائتمان الخاصة بالعملاء، وتحويل الأرصدة من حساباتهم.

 وانتقل إلى مكان الواقعة الرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، وضباط الأجهزة المختصة، وتم ضبطهم داخل الفيلا، وعثر بحوزتهم على حوالى ربع مليون جنيه مصري و12 ألف دولار أمريكي، وعدد من كروت الائتمان، وخطوط هواتف محمولة دولية، وتم التحفظ على المتهمين وضبطهم، حتى انتهاء تحقيقات النيابة التى أمرت بإخلاء سبيلهم. 

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