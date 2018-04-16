منتجات المدارس فى معرض تسويقى بالمنيا

جمال زكى
افتتح اليوم الاثنين، محمد عبدالفتاح السكرتير العام لمحافظة المنيا نائبًا عن عصام البديوى محافظ المنيا المعرض التسويقي لمنتجات المدارس "عام-صناعي-زراعي-فندقي " لعرض وتسويق منتجات طلاب وطالبات المدارس العامة والفنية لعام 2017/ 2018
حضر الافتتاح العقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة ومحمد عزب وكيل وزارة التعليم والدكتور علي عبد السلام مدير التعليم العام والمنسق العام للمعرض.
ضم المعرض المقام بالمدرسة الفندقية بالمنيا العديد من منتجات المدارس العامة والفنية ويستمر المعرض حتى الخميس القادم
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