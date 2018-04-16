وعكة صحية لدفاع مستشار المعزول أثناء مرافعته

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قضايا وحوادث

محاكمة متهميين
محاكمة متهميين

شيماء السيد

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محاكمة

مستشار مرسي

اغماء محمى

أصيب المحامى كمال رجب دفاع المتهم عبدالله شحاتة مستشار المعزول محمد مرسي والمتهم فى قضية الخلايا النوعية اثناء مرافعته بوعكة صحية وقرر المستشار شبيب الضمرانى رفع الجلسة للاستراحة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.بدء محاكمة 21 متهما في "خلايا اللجان النوعية"


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