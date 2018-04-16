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مصطفى كامل السيد: غربة يتعرض لها المثقفون

الحياة السياسية

مصطفى كامل السيد
كامل السيد

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أكد الدكتور مصطفى كامل السيد، أن المثقفين المصريين يتعرضون لحالة من الغربة فى الفترة الأخيرة خاصة بعد زوال عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين, والدليل أنه بعد سقوط حكمهم تعددت دوائر من دفعوا ثمن  الأمال فى إحداث تغيير فى حرية الرأى والتعبير وكانت البداية بعدد من مقدمى البرامج الحوارية فى قنوات التلفزيون، والذين وجدوا أنفسهم بلا عمل سواء لضغوط مورست عليهم، أو أن قيودا وضعت على طريقة قيامهم بهذا العمل، أو لأنهم طلب منهم مغادرة مصر.

وأضاف مصطفى السيد خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "الاغتراب المتجدد للمثقفين المصريين" أنه لم يعد بعض المثقفين يجد مساحة له على صفحات الجرائد أو يلقى الدعوة للحديث فى قنوات التلفزيون أو للمشاركة بإبداء الرأى فى الصحف، بل إن بعض الموهوبين من الشباب من الشعراء أو الصحفيين وجدوا أنفسهم فى السجون، ووصل الأمر إلى حد  التضييق الصحفى  كما انه لم يعد يعرف المثقفين موقعهم  وبدأت تتسع  دائرة من تضيق بهم السلطة الحاكمة و ما جرى لصحيفة المصرى اليوم مؤخرا وللعديد من مقدمى البرامج الحوارية على قنوات التلفزيون خير دليل على ذلك.

ومضى خبير العلوم السياسية قائلا: "غربة مزدوجة  يتعرض لها المثقفون حاليا لأن تأثير الإعلام الذى أصبح كله رسميا هو بالغ الفاعلية فى صبغ عقول المواطنين، فمن يختلف مع سياسات الدولة فى واحد من المجالات هو بالضرورة إخوانى أو من أهل الشر، حسبما يكرر مقدمو البرامج الحوارية الأكثر شعبية، أو هو من أنصار ثورة يناير المدفوعة من الخارج. ولذلك صار خطاب كثير من الكتاب أصحاب التوجهات التى لا تمالئ القائمين على شئون الحكم فى كل كبيرة وصغيرة لا يلقى صدى لدى القطاع الغالب من قراء الصحف ومشاهدى قنوات التليفزيون ".

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