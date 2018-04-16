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"عكاشة" يكشف تفاصيل جديدة عن عودة "الفراعين"

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور توفيق عكاشة، إنه سيقدم برنامج "مصر اليوم"، على قناة "الفراعين" المنتظر انطلاقها بـ"حلة جديدة" كما ذكر على صفحة القناة الرسمية على “فيس بوك”، منفردًا، دون الاستعانة بمذيعٍ آخر معه.
وأوضح “عكاشة” أن حياة الدرديري، هي الإعلامية الوحيدة التي من الممكن أن يوافق على تقديمها البرنامج معه، نظرًا لأن المشاهد المصري انطبع في ذهنه أن مقدمي البرنامج هما “عكاشة” و”الدرديري”، لافتًا إلى أن البرنامج سيكون على طريقة برامج “التوك شو” الأمريكي المسماة بـ”one man show”، تلك التي تفوقت فيها الإعلاميان العالميان أوبرا وينفري، وجيلين بيك.
جدير بالذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة أعلن عن عودة قناة “الفراعين” في شكلٍ جديد قريبًا، بعد توقفها لسنوات، بسبب الأزمات المالية التي ضربتها، واختفائه عن الأضواء الإعلامية، لافتًا إلى أن القناة تعاقدت مع الفنانة رانيا محمود ياسين، لتقديم برنامج “عايز حقي”، أو أي برنامجٍ آخر على حد تعبيره.

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