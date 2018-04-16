ريال مدريد يجتاز متذيل "الليجا" بهدفين

16 أبريل 2018 - 12:46 ص

اجتاز فريق ريال مدريد، يوم الأحد، مضيفه مالقة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).



نجح الملكي في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف جاء عن طريق إيسكو في الدقيقة 29.



وفي الوقت الذي بحث فيه مالقة عن فرصة إدراك التعادل، أضاف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 63.



وبحث لاعبو مالقة عن فرصة تسجيل هدف حفظ ماء الوجه وهو ما تحقق في الدقيقة 90 عبر الأورغوياني دييغو رولان.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 67 نقطة في المركز الثالث، بينما تذيل مالقة الترتيب برصيد 17 نقطة.

