روما ولاتسيو يتعادلان سلبيًا في "الكالتشيو"

16 أبريل 2018 - 12:45 ص

تعادل فريق روما، يوم الأحد، سلبيًا مع مضيفه لاتسيو في الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).



توالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال الشوط الثاني من اللقاء، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.



ويعد تعادل اليوم هو الأول بين الفريقين منذ ثلاثة أعوام وتحديدًا منذ عام 2015 عندما تعادلا بهدفين لكل منهما.



بهذا التعادل، ارتفع رصيد روما إلى 61 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن لاتسيو الذي جاء رابعًا.

