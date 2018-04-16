» مصر ضمن أقوى 10 قوات بحرية في العالم

16 أبريل 2018 - 12:15 ص

احتلت مصر المرتبة السادسة في تصنيف أجراه موقع «Global Firepower»، لأقوى 10 قوات بحرية في العالم، وذلك وفقا لعدد القطع البحرية التي تملكها الدول.



واعتمد التصنيف على عدد قوارب الدعم وزوارق الدوريات والفرقاطات والطرادات والمدمرات والغواصات، فضلا عن حاملات الطائرات.



وحلت إندونيسيا في المرتبة العاشرة، بامتلاكها 221 قطعة بحرية، وكولومبيا في المرتبة التاسعة بـ 234 قطعة، وفنلندا في المرتبة الثامنة بـ 270 قطعة، والهند في المركز السابع بـ 295 قطعة.



وجاءت مصر في المرتبة السادسة، بامتلاكها 319 قطعة بحرية، مما يجعل البحرية المصرية أكبر قوة بحرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ومن مهام البحرية المصرية حماية سواحل الجمهورية المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى قناة السويس.



وتضم البحرية المصرية حاملتي طائرات و9 فرقاطات، و4 طرادات، و6 غواصات، و53 قارب للدوريات، و23 كاسحة ألغام، وفق ما ذكر موقع «بزنس إنسايدر».



وقد طورت البحرية المصرية من عملياتها خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت قوة تركز على البحرين الأحمر والمتوسط، وتم التركيز على عمليات الغواصات ومضادات الغواصات، بالإضافة إلى مواجهة القرصنة ومكافحة الإرهاب.



أما المرتبة الخامسة، فكانت من نصيب روسيا التي تملك 352 قطعة بحرية، فيما جاءت إيران في المركز الرابع بـ 398 قطعة بحرية، علما أن معظم هذه القطع هي قوارب دوريات غير قتالية.



ورغم أن الولايات المتحدة جاءت في المركز الثالث فيما يتعلق بعدد القطع البحرية البالغ 415، فإنها تملك أقوى قوة بحرية في العالم، وتعمل في مناطق مختلفة حول العالم.

