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"المسلماني": 60 جيشًا تدخلوا في سوريا

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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي أحمد المسلماني، إن الوضع في سوريا صعب للغاية، لافتًا إلى أن هناك 6 جيوش تدخلت في سوريا خلال المرحلة الأخيرة وهم الجيش الأمريكي والروسي والفرنسي والتركي والإسرائيلي والإيراني. 
وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى "، عبر فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن التحالف الدولي المكون من 60 جيشًا تدخل خلال الفترة السابقة في سوريا من أجل محاربة داعش، معقبًا: "6 جيوش تدخلت في سوريا، وقبلهم 60 جيشًا".
ولفت "المسلماني" إلى أن تكاليف إعادة إعمار سوريا كبيرة جدًا، ولهذا لا تريد دولة الانتصار وانهاء الوضع، لأن المنتصر سيقوم بإعادة التعمير. 

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