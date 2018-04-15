15 أبريل 2018 - 11:49 م

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن العالم العربي بقى تحت الوصاية زي نادي الزمالك.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ltc"، مساء الأحد، أن أمريكا السبب في انتزاع حكم القذافي، وقتل صدام، وتريد التخلص من بشار الأسد.

