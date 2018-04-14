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"الكلب المسعور" عارض التدخل في سوريا لهذا السبب

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وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

المصريون ـ متابعات

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قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن من وصفتها بـ"مصادر مسؤولة" في الإدارة الأمريكية كشفت لها بأن كبار القادة العسكريين الأمريكيين، ومن بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس، حذروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصعيد التدخل الأمريكي في سوريا.
وقالت "سي أن أن" إن تلك المصادر أخبرتها أن "القادة العسكريين ومستشاري الأمن القومي أبلغوا ترامب بأنه سيخاطر بتصعيد التدخل الأمريكي في سوريا إذا استمر في الضغط من أجل توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بعد اتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية".
وأضافت المصادر أن "وزير الدفاع وأعضاء بفريق الأمن القومي حذروا ترامب، خلال اجتماع الخميس، من أن توجيه ضربة عسكرية لمواقع تابعة للنظام السوري قد يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة في نزاع مباشر مع روسيا وإيران".

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