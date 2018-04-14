"الكلب المسعور" عارض التدخل في سوريا لهذا السبب

14 أبريل 2018 - 12:30 ص

قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن من وصفتها بـ"مصادر مسؤولة" في الإدارة الأمريكية كشفت لها بأن كبار القادة العسكريين الأمريكيين، ومن بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس، حذروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصعيد التدخل الأمريكي في سوريا.



وقالت "سي أن أن" إن تلك المصادر أخبرتها أن "القادة العسكريين ومستشاري الأمن القومي أبلغوا ترامب بأنه سيخاطر بتصعيد التدخل الأمريكي في سوريا إذا استمر في الضغط من أجل توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بعد اتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية".

