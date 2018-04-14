» "المالية" تستهدف اقتراض 11.5 مليار دولار

14 أبريل 2018 - 12:23 ص

توقعت وزارة المالية المصرية، مساء الجمعة، أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.



ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.



وأوضحت وزارة المالية، في تقرير، أن مصر بصدد اقتراض تلك المبالغ من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.



وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الأربعاء الماضي، إن بلاده تخطط لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، في العام المالي المقبل.



وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016.



كما أفاد التقرير، الصادر مساء الجمعة، بأن الحكومة المصرية تعتزم اقتراض 511.2 مليار جنيه (29.1 مليار دولار) محليا عبر إصدار سندات وأذون خزانة.



وأوضح أن الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 714.6 مليار جنيه (40.7 مليار دولار)، لسداد نحو 438.5 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) قيمة العجز الكلي في الموازنة.

