  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:43 ص
بحث متقدم
حفيد حسن البنا

حفيد "البنا" يواجه اتهاما رابعا بالاغتصاب

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

"الكلب المسعور" عارض التدخل في سوريا لهذا السبب

خليفة حفتر

الكشف عن تطورات جديدة بشأن وفاة "حفتر"

عمرو الجارحي

6 أهداف هامة في مشروع الموازنة العامة الجديدة

حفتر

بدائل مصر فى ليبيا بعد «حفتر»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

للمرة الرابعة.. هل يمدد «السيسى» حالة الطوارئ؟

جنينة

سيناريوهات تنتظر «جنينة» بعد إحالته للمحاكمة العسكرية

سد النهضة

بعد اتهام مصر بإفشالها.. ما مصير مفاوضات سد النهضة؟

حسن البنا بين الإخوان

صندوق الأسرار.. شهادات كتمها الإخوان.. وكشفتها الأزمات

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

انطلاق مؤتمر "جيومكاني 2018" في مايو المقبل

مال وأعمال

مؤتمر "جيومكاني 2018"
مؤتمر "جيومكاني 2018"

متابعات

أخبار متعلقة
#

تعرف على موعد وملعب اعتزال حسام غالي

#

بالصور.. «رونالدو» يشارك في مران البرتغال استعداداً لمصر

#

قناة إسرائيلية تبث مباريات المونديال بالمجان

#

تونس .. تأجيل الانتخابات البلدية إلى 6 مايو المقبل

انطلاق

مؤتمر "جيومكاني 2018"

مايو المقبل

تنطلق فعاليات المؤتمر الرابع للتقنيات الجيومكانية "جيومكاني 2018" تحت شعار، "صورة حاضرنا.. لتخطيط مستقبلنا"، في الفترة من 7 إلى 8 مايو المقبل، والذي تنظمه شركة "إيدج برو" لنظم المعلومات، في فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي بالقاهرة، وذلك بمشاركة أهم الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال التقنيات الجيومكانية ونظم دعم اتخاذ القرار والهيئات المختلفة .

ويشهد المؤتمر تنوعًا كبيرًا في الأنشطة والفعاليات تبدأ بإجراء عدة محاضرات تلقي الضوء على أهم المشروعات المستفيدة من التقنيات الجيومكانية ودورها في التنمية، وأحدث التطورات التكنولوجية التي يمكن استخدامها في تنفيذ المشروعات القومية، والتحديات التي تواجه المتخصصين ووضع الحلول العلمية المطلوبة لها .

كما يضم المؤتمر معرضًا للشركات العالمية والمحلية الرائدة في المجال والهيئات المختلفة والتي تتناول أحدث التقنيات الجيومكانية، وحلقات نقاش مُصغّرة للتعرف على أفكار وآراء الشباب ودعمهم من خلال ملتقى توظيفي .

ويُشكّل المؤتمر فرصة لالتقاء الأفكار وتوحيد جهود المختصين وتعزيزها من أجل مواجهة التحديات وتبادل الخبرات وتوظيفها لصالح متطلبات المشروعات القومية التي تتبناها الدولة في إطار خططها التنموية .

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على تقنيات الاستشعار الفضائي الحديثة، والأجيال الجديدة من الأقمار الصناعية، وربط نتائجها بنظم المعلومات الجغرافية، وذلك لرصد مشتملات وعناصر الحاضر، ومناقشة دور التقنيات الجيومكانية في دعم جهود الدولة لخطط البناء والتعمير وإنشاء المدن الجديدة وشبكات الطرق، وتقنيات رصد التعديات على الزراعات والحفاظ على الرقعة الزراعية للأجيال المقبلة .

كما يناقش إمكانيات ووظائف البرامج المتخصصة في تحليل صور الأقمار الصناعية والمعالجة المميكنة لدعم متخذي القرار، وطرق ووسائل تمثيل بيانات نظم المعلومات الجغرافية لتسهيل إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق الاستفادة منها، وتحسين النمط التقليدي للإدارة بالاعتماد على المعلومات المكانية وترشيد استهلاك الموارد المتاحة، واستنتاج المؤشرات التنموية التي تساهم في اتخاذ قرارات مناسبة في اتجاهات التخطيط والتطوير المستقبلي، ومحاكاة للاقتراحات الجديدة والمشاريع التخطيطية ودراسة النتائج قبل التطبيق الفعلي على أرض الواقع .

تجدر الإشارة إلى أن الجهة المنظمة للمؤتمر، شركة "إيدج برو" لنظم المعلومات، من الشركات الرائدة في مجال التقنيات الجيومكانية ونماذجها التطبيقية، تحت مظلة علوم الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والمساحة التصويرية، والصور الفضائية عالية الدقة، ومنها يتم بناء حلول متكاملة وفقًا للمقاييس العالمية واعتمادا على منهجيات علمية تضمن الجودة المطلوبة في النتائج النهائية .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة كبرى إثر اغتصاب جماعي لطفلة مسلمة
» ترامب يحث على خيارات قوية للردّ على بشار الأسد
» "المالية" تستهدف اقتراض 11.5 مليار دولار
» «الزمر» يوجه نداء للمحكمة الإدارية العليا
» فيديو.. معلومة صادمة عن الشواذ في مصر
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» إيطاليا تطرد مصرياً لأسباب تتعلّق بـ "أمن الدولة"
» سمسار يقتل طفلاً أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته
» «بكري»: رحم الله خليفة حفتر
» أفضل صور لـ«صلاح» في المطارات الأوروبية
» سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين