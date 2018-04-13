الحياة السياسية والحزبية في مصر "ماتت"

قال الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد، ووزير التموين الأسبق، إن الحياة الحزبية في مصر "ماتت"، متابعًا: "حزين على ما وصل إليه حزب التجمع الآن".



وأضاف "عبدالخالق"، خلال حواره مع فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن عدد كبير من الأحزاب الموجودة على الساحة حاليًا ليس لها أهمية، وأن البعض يتخذ الأحزاب كواجهة اجتماعية.

وأضاف "عبدالخالق"، خلال حواره مع فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن عدد كبير من الأحزاب الموجودة على الساحة حاليًا ليس لها أهمية، وأن البعض يتخذ الأحزاب كواجهة اجتماعية.