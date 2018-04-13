» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

13 أبريل 2018 - 11:27 م

كشف وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، عن أن فصل الربيع فصل انتقالي، ومتقلب الأجواء، موضحًا أن اليوم الواحد في فصل الربيع يشهد أجواء الأربعة فصول.

وأوضح "سعودي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن الموجة الحارة ستستمر حتى الثلاثاء المقبل، وستبلغ ذروتها الإثنين والثلاثاء، ومن المنتظر أن تصل إلى 39 درجة مئوية.

