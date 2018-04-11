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مدرب يوفينتوس: علينا تقبل الخسارة

الرياضة

مدرب يوفينتوس يرى مواجهة موناكو بأبطال أوروبا "صعبة"
مدرب يوفينتوس يرى مواجهة موناكو بأبطال أوروبا "صعبة"

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قال ماسيميليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفينتوس الإيطالي إنه يجب تقبل الخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
جاءت تصريحات أليغري التليفزيونية عقب فوز يوفينتوس على ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لهدف والخروج على إثرها من دوري الأبطال بإجمالي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بهزيمته بثلاثية نظيفة.
وأكد أليغري "كنا متأكدين من الوصول إلى شوطين إضافيين، إلى أن جاءت ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة التي أطاحت بأحلامنا".
وأضاف "في مباراة الذهاب قدمنا مباراة جيدة خلال 60 دقيقة، لكن يؤسفني أننا لم نتأهل رغم تقديمنا مباراة جيدة فنيًا ومهاريًا في لقاء الإياب على ملعب سانتياغو بيرنابيو".
وأوضح "لابد أن نتفق أن يوفينتوس خسر التأهل في تورينو بتلقينا هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة، لكن يجب علينا تقبل الهزيمة".
واختتم أليغري تصريحاته بالقول "علينا التفكير في الفترة المقبلة ببطولة الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا". -

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