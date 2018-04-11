3 أرقام للكرواتي ماندجوكيتش بعد ثنائيته في شباك الريال

حقق الكرواتي ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفينتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، 3 أرقام بعد هدفيه في مرمى ريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي انتهت بفوز "السيدة العجوز" بثلاثة أهداف لهدف ليودّع على إثرها البطولة بإجمالي مباراتي الذهاب والإياب.
وجاءت الأرقام على النحو التالي:
1ـ ماندجوكيتش أصبح أول لاعب يسجل هدفين بالرأس في نفس المباراة ضد ريال مدريد في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
2ـ هدف ماندجوكيتش الأول جاء بعد مرور 76 ثانية من بداية اللقاء، ليصبح ثاني أسرع الأهداف في مرمى ريال مدريد بعد إنجاز ماكاي مهاجم بايرن ميونيخ عام 2007، عندما سجل هدفًا في شباك "الميرينغي" بعد 10 ثوان فقط.
3ـ يعد هدف ماندجوكيتش ثالث أسرع هدف ليوفنتوس بدوري الأبطال، بعد هدف الأرجنتيني غونزالو هيغوايين في مرمى توتنهام بإياب ثمن نهائي المسابقة هذا الموسم بعد 74 ثانية، وهدف ديل بييرو في مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي بدور المجموعات عام 1997 بعد 20 ثانية.