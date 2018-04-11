ترمب يبدأ الحرب بهذه التغريدة

11 أبريل 2018 - 01:37 م

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب روسيا بسبب وقوفها مع بشار الأسد.

وأضاف علي حسابه علي تويتر : استعدي يا روسيا صواريخنا آتية إلى سوريا .. ذكية ورائعة وجديدة .. لا ينبغي أن تكونوا شركاء مع حيوان يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك.

من جانبه وصف السياسي ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي بأن الحرب بدأت بهذه التغريدة.

يأتي هذا عقب تصريحات أمريكية بإجراء عمليات أمريكية في سوريا لإنهاء أزمة الشعب السوري .

كما ترددت أنباء عن اختفاء بشار الأسد من دمشق ، فيما أفادت مصادر أنه متواجد بقاعدة حميميم ، بالإضافة إلي تواتر أنباء عن خروجه خرج سوريا.