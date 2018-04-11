  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:02 م
بحث متقدم
الاهلى

خبر سار من «الجبلاية» لجماهير الأهلي

ترمب

ترمب يبدأ الحرب بهذه التغريدة

ارشفية

وزير إسرائيلي: "حان وقت اغتيال بشار الأسد"

ساويرس

"ساويرس" يوجه رسالة نارية لـ"محمد صلاح"

بشار الأسد يختفي من دمشق

اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق

محمد صلاح

بالفيديو.. مجزرة في مدرجات العائلات بعد هدف "صلاح"

مطار

بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية

جمال سلطان

سلطان يكشف سر الزيارة المفاجئة لـ"بن زايد"؟

ارشيف

بالأسماء.. مذبحة كروية بالزمالك

ارشفية

اليوم.. عودة الرحلات الروسية لـ"مصر"

ترمب يبدأ الحرب بهذه التغريدة

الحياة السياسية

ترمب
ترمب

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بهذه التغريدة تضامن ممدوح حمزة مع الصحفيين المحبوسين

#

طبول الحرب تدق على إسرائيل

#

«البوص» يتسلم قيادة قوات تأمين الانتخابات ببنى سويف

#

موقف القانون الدولي من اللاجئين والنازحين

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب روسيا بسبب وقوفها مع بشار الأسد.

وأضاف علي حسابه علي تويتر : استعدي يا روسيا صواريخنا آتية إلى سوريا .. ذكية ورائعة وجديدة .. لا ينبغي أن تكونوا شركاء مع حيوان يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك.

من جانبه وصف السياسي ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي بأن الحرب بدأت بهذه التغريدة.

يأتي هذا عقب تصريحات أمريكية بإجراء عمليات أمريكية في سوريا لإنهاء أزمة الشعب السوري .

كما ترددت أنباء عن اختفاء بشار الأسد من دمشق ، فيما أفادت مصادر أنه متواجد بقاعدة حميميم ، بالإضافة إلي تواتر أنباء عن خروجه خرج سوريا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حرمونا من الميراث وحياتنا ضنك..وعرض مغري لشقيقتي ..ما الحل؟
» جونسون: روسيا تتخذ الشعب السوري رهينة لبشار
» حقيقة المقطع المحذوف من أغنية "الدنيا ربيع "
» بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية
» 5 طرق سحرية للتخلص من رائحة العرق الكريهة
» اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق
» بالصور..مدير مدرسة يلقي الطلاب من الدور لثاني
» سيدة أمام المحكمة: "حماتي أصابتني بالجنون"
» طعن أمين مخازن قصر ثقافة أسيوط بسكين في مكتبه
» تفاصيل صادمة لاعتداء عائلة برلماني علي كهربائي
» حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)