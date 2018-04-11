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خلال تسليم عقود 65 مشروع

محافظ بنى سويف: "ربنا مش هينزل علينا الأكل ولازم نشتغل"

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قال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف: "ربنا مش هينزل علينا الأكل لازم نشتغل حتى لا نعتمد على الاستيراد من الخارج لأن من لا يملك قوته لا يملك حريته وأن العمل والإنتاج هما أساس التنمية".

جاء ذلك خلال تسليمه 65 عقداً لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بنظام القروض الدوارة، لتربية وتسمين الطيور مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" على المستفيدات بقرية منشأة عبد الصمد بمركز إهناسيا وقفطان بمركز سمسطا ضمن مشروع "تحسين الأمن الغذائى والتغذية فى مصر"، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.

وذلك بحضور زهرة أحمد مديرة المشروع بمنظمة الفاو، والنائبين على بدر، محمد كساب، والدكتورة زهرة أحمد مدير مشروع تحسين التغذية بمنظمة الفاو وأشار محافظ بنى سويف، إلى أنه يتمنى أن تصل المشروعات شهريا إلى مائة مشروع ثم ألف مشروع فى أنحاء المحافظة، لافتًا أن الدول العظمى تعتمد فى بناء اقتصادها على المشروعات الصغيرة.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المحافظة تتبنى مشروع عودة القرية للإنتاج والوصول إلى منتج عالي الجودة يمتلك تنافسية

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