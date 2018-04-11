  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:02 م
بحث متقدم
الاهلى

خبر سار من «الجبلاية» لجماهير الأهلي

ترمب

ترمب يبدأ الحرب بهذه التغريدة

ارشفية

وزير إسرائيلي: "حان وقت اغتيال بشار الأسد"

ساويرس

"ساويرس" يوجه رسالة نارية لـ"محمد صلاح"

بشار الأسد يختفي من دمشق

اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق

محمد صلاح

بالفيديو.. مجزرة في مدرجات العائلات بعد هدف "صلاح"

مطار

بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية

جمال سلطان

سلطان يكشف سر الزيارة المفاجئة لـ"بن زايد"؟

ارشيف

بالأسماء.. مذبحة كروية بالزمالك

ارشفية

اليوم.. عودة الرحلات الروسية لـ"مصر"

ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بالسيدة زينب

قضايا وحوادث

ضبط طن لحوم فاسدة بالفيوم
ضبط طن لحوم فاسدة بالفيوم

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

ضبط طن ونصف رنجة مجهولة المصدر بمول شهير بطوخ

#

ضبط 12 طن دواجن فاسدة داخل ثلاجة بالقليوبية

#

ضبط 39 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بمطعم بالغردقة

#

ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة داخل محل

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لحوما فاسدة داخل مطعم بالسيدة زينب.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، تفيد قيام "هاني م ع ل" 42 سنة، مسئول عن مطعم الكائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، يدير المطعم بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر

وعثرت الأجهزة الأمنية  على 7.400 طن زيت طعام، و3 أطنان دقيق، و100 زوج حمام، و441 كيلو مواد غذائية عبارة عن (رومي، كبد وقوانص، شيش، أوراك دواجن)، مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بالواقعة، وحرر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حرمونا من الميراث وحياتنا ضنك..وعرض مغري لشقيقتي ..ما الحل؟
» جونسون: روسيا تتخذ الشعب السوري رهينة لبشار
» حقيقة المقطع المحذوف من أغنية "الدنيا ربيع "
» بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية
» 5 طرق سحرية للتخلص من رائحة العرق الكريهة
» اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق
» بالصور..مدير مدرسة يلقي الطلاب من الدور لثاني
» سيدة أمام المحكمة: "حماتي أصابتني بالجنون"
» طعن أمين مخازن قصر ثقافة أسيوط بسكين في مكتبه
» تفاصيل صادمة لاعتداء عائلة برلماني علي كهربائي
» حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)