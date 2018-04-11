"انتظروا ارتفاعًا جديدا في أسعار السلع يوليو المقبل"

11 أبريل 2018 - 12:48 ص

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا، إن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة للتحكم في تأثر السلع برفع أسعار المحروقات هو عدم زيادة الأسعار فقط.

وأوضح "شيحة"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن زيادة أسعار المحروقات المتوقعة يوليو المقبل، سينتج عنها زيادة في أسعار السلع. وأضاف "شيحة" أن الحكومة ليست قادرة على تحديد نسبة زيادة أسعار وسائل النقل الخاص، خاصة وسائل نقل البضائع التى تمثل عنصر مباشر في التكلفة.